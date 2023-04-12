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Минкульт показал последствия пользования УПЦ МП корпуса Киево-Печерской лавры. Ответ УПЦ

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 16:24
Минкульт показал последствия пользования УПЦ МП корпуса Киево-Печерской лавры. Ответ УПЦ - Фото
Александр Ткаченко (Фото: прессслужба форума Украина 30)

Комиссия Министерства культуры и информационной политики приступила к ревизии Киево-Печерской лавры. Министр культуры Александр Ткаченко в Telegram показал последствия использования УПЦ МП "Книжным складом" заповедника.

На опубликованных фото видны ободранные стены и разбитые двери. Всюду грязь, мусор, из потолков буквально падают на голову трубы, нависает паутина и пыль.

Ткаченко рассказал, что более 100 лет корпус №112 являлся "неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественно-общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которого выполнил известный архитектор Павел Спарро".

Фото: Олександр Ткаченко

"УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков лет, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", – написал он.

Фото: Олександр Ткаченко

По словам министра, комиссия уже составила заявление о преступлении по уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия.

Фото: Олександр Ткаченко

Помещение "Книжного склада" опубликовано представителями Заповедника.

Фото: Олександр Ткаченко

До этого УПЦ МП неоднократно блокировала работу Минкульта по приему и передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры.

В пресс-службе УПЦ МП заявили, что в помещении якобы в результате поджога произошел пожар, поэтому оно в таком состоянии. До этого, по словам МП, корпус использовался инфекционной больницей и уже после этого якобы имел такой внешний вид.

Там тоже ответили Ткаченко.

"Что же касается министра Ткаченко о том, что Лавра десятками лет разрушала указанное сооружение, то их содержание свидетельствует только о том, что это абсолютно некомпетентный человек, не понимающий, что происходит на территории Заповедника. Ведь данное сооружение было передано на баланс Лавры только в 2013 году", – написали в УПЦ МП.

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Мілана Головань
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