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Схватил микрофон и повредил камеру. Судят архидиакона Московского патриархата из Киева

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 12:18
Схватил микрофон и повредил камеру. Судят архидиакона Московского патриархата из Киева - Фото
Фото: Полиция Киева

За препятствование журналистской деятельности будут судить священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

30 марта 2023 года журналисты Суспільного сняли репортаж на территории Киево-Печерской лавры.

Правоохранители утверждают, что в это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской лавры, который схватил микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю.

Фото: Киевская городская прокуратура

3 апреля полиция сообщила ему о подозрении в препятствовании журналистской деятельности и начала досудебное расследование.

Священнику грозит штраф, или арест до полугода, или тюрьма до трех лет.

11 апреля исковой акт в отношении подозреваемого направлен в суд.

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Мілана Головань
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