Схватил микрофон и повредил камеру. Судят архидиакона Московского патриархата из Киева

За препятствование журналистской деятельности будут судить священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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30 марта 2023 года журналисты Суспільного сняли репортаж на территории Киево-Печерской лавры.

Правоохранители утверждают, что в это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской лавры, который схватил микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю.

3 апреля полиция сообщила ему о подозрении в препятствовании журналистской деятельности и начала досудебное расследование.

Священнику грозит штраф, или арест до полугода, или тюрьма до трех лет.

11 апреля исковой акт в отношении подозреваемого направлен в суд.

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. 3 апреля митрополит УПЦ МП Онуфрий пренебрег требованием администрации заповедника освободить территорию и провел литургию в лаврском Крестовоздвиженском храме.

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Мілана Головань

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