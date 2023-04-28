Казни россиянами пленных ВСУ. Офису генпрокурора известно о 73 умышленных убийствах

Офису генпрокурора известно о 73 случаях умышленного убийства украинских военнопленных российскими оккупантами. Об этом в ОГП сообщили в ответ на информационный запрос LIGA.net.

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В Офисе генпрокурора отметили, что украинские правоохранительные органы ведут досудебное расследование 265 преступлений, совершенных россиянами против украинских военнопленных.

В настоящее время потерпевшими от таких преступлений являются более 1500 украинских военнослужащих, из которых 73 - умышленно убиты.

По фактам жестокого обращения с военнопленными заочно сообщено о подозрении двум лицам, в том числе одному – по факту убийства. Следствие в других производствах продолжается, принимают меры по установлению всех обстоятельств совершения этих преступлений.

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13 апреля омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя видео казни украинского военного, сказал: "Это только один из примеров, который мы показали, который опубликовала российская сторона. А на самом деле их очень много, их тысячи, возможно, даже десятки тысяч".

17 апреля начальник ГУР Кирилл Буданов опроверг информацию о том, что подобных военных преступлений якобы бы было много. По его словам, "не так уж много, это единичные случаи". Также он отметил, что почти всех российских оккупантов, казнивших украинских военнослужащих, уже не существуєт.

6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал: "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

11 апреля появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями.

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Оксана Житнюк

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