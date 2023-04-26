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Омбудсмен: В ООН опять обеспокоены не тем, нет ответов на письма о казнях бойцов ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 20:35
Омбудсмен: В ООН опять обеспокоены не тем, нет ответов на письма о казнях бойцов ВСУ - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитрий Лубинец)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал заявление спикера Организации Объединенных Наций по правам человека Равины Шамдасани, которая "озвучила обеспокоенность" ООН из-за аудиоматериалов из Telegram-каналов по поводу отказа брать в плен военных и их казнях – якобы как со стороны РФ, так и Украины. Лубинец заявил, что в ООН "в который раз обеспокоены не тем".

Вчера, 25 апреля, Шамдасани прокомментировала появившиеся в прошлые выходные аудиозаписи.

На одной записи якобы военнослужащий Сил обороны приказывает убить пленного "вагнеровца", а после этого появилось аудио, на котором, вероятно, главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин приказал своим наемникам не брать пленных и "уничтожать всех".

Шамдасани подчеркнула: пока еще не удалось проверить подлинность этих записей, но призвала Украину и РФ к расследованиям.

Лубинец написал: "Возникает вопрос – ООН видит сообщения в Telegram-каналах, но не видит официальных писем от украинского омбудсмена относительно ситуации, где украинскому военному отрезают голову или где за "Слава Украине!" расстреливают другого украинского военного? Ведь ответы на эти письма я до сегодняшнего дня не получил!"

Он подчеркнул, что Украина годами защищается от вооруженной российской агрессии, фиксирует факты нарушения законов и обычаев войны, открыто показывает, как удерживает российских военнопленных, "в то время, когда международная организация по поддержанию и укреплению мира и безопасности возмущается записями из Telegram-каналов".

"Политика двойных стандартов – это то, чем сейчас занимается ООН, и, кажется, что до сих пор не может отличить жертву от агрессора!" – написал омбудсмен.

  • 6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал: "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
  • 11 апреля в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне.

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Оксана Житнюк
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ООН война казнь военное преступление Дмитрий Лубинец
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