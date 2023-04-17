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Почти все россияне, казнившие украинских воинов, уже не существуют – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 20:09
Почти все россияне, казнившие украинских воинов, уже не существуют – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Почти все российские оккупанты, казнившие украинских военнослужащих, уже не существуют. Об этом в интервью NV.ua сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

У Буданова спросили, есть ли у ГУР какие-либо данные об оккупанте, отрезавшему голову украинскому военнопленному, видео чего было распространено россиянами в соцсетях.

Начальник ГУР отметил, что данные есть, но детализировать отказался: "Давайте я сейчас вам все скажу, да? Этот человек все послушает и будет там сидеть дальше. Кто он – мы знаем".

Буданов опроверг информацию о том, что подобных военных преступлений якобы было много. По его словам, "не так уж много" и это единичные случаи.

"Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что как-то так сложилось, что почти уже все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", – сказал Буданов.

Его спросили, "помогла" ли этому украинская разведка, на что Буданов ответил: "Просто так произошло".

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.
  • В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявок на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".
  • 13 апреля омбудсмен Лубинец сказал, что в разведке уже "приблизительно знают", кто мог казнить военнопленного на видео, которое распространилось в Сети.

Читайте также: "Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами

Оксана Житнюк
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