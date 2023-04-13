Омбудсмен: Разведка уже "примерно знает", кто и где казнил пленного. В ГУР не комментируют
В разведке уже "приблизительно знают", кто мог казнить военнопленного на видео, которое распространилось в Сети. Об этом заявил в эфире программы Свобода.Утро уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.
LIGA.net обратилась за комментарием к представителю Главного управления разведки Минобороны Андрею Юсову. Он ответил, что пока не может прокомментировать эту информацию.
"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они приблизительно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", – сказал Лубинец.
Он отказался сообщить подробности, но заявил, что, по его мнению, "наша разведка сработала максимально эффективно".
Сегодня замминистра обороны Анна Маляр на вопрос журналистки о том, установлена ли личность погибшего, ответила, во всех подобных случаях видео исследуется – это делают все силовые ведомства, у кого есть технические возможности, соответствующие специалисты и эксперты.
"Это вопрос всего государства", – сказала Маляр.
Она напомнила, что Минобороны призвало людей воздержаться от публичных предположений о том, кто именно погиб во время казни, пока это не установят специалисты.
- 11 апреля CNN сообщила о еще одном видео с изувеченными телами военных.
- СБУ расследует казнь украинского военного.
- В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявок на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".
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