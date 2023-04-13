Омбудсмен: Разведка уже "примерно знает", кто и где казнил пленного. В ГУР не комментируют

В разведке уже "приблизительно знают", кто мог казнить военнопленного на видео, которое распространилось в Сети. Об этом заявил в эфире программы Свобода.Утро уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

LIGA.net обратилась за комментарием к представителю Главного управления разведки Минобороны Андрею Юсову. Он ответил, что пока не может прокомментировать эту информацию.

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они приблизительно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", – сказал Лубинец.

Он отказался сообщить подробности, но заявил, что, по его мнению, "наша разведка сработала максимально эффективно".

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр на вопрос журналистки о том, установлена ли личность погибшего, ответила, во всех подобных случаях видео исследуется – это делают все силовые ведомства, у кого есть технические возможности, соответствующие специалисты и эксперты.

"Это вопрос всего государства", – сказала Маляр.

Она напомнила, что Минобороны призвало людей воздержаться от публичных предположений о том, кто именно погиб во время казни, пока это не установят специалисты.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети . 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

11 апреля CNN сообщила о еще одном видео с изувеченными телами военных.

СБУ расследует казнь украинского военного.

В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявок на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".

Читайте также: "Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.