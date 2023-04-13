UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Омбудсмен: Разведка уже "примерно знает", кто и где казнил пленного. В ГУР не комментируют

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 13:02
Омбудсмен: Разведка уже
Дмитрий Лубинец (Скриншот видео)

В разведке уже "приблизительно знают", кто мог казнить военнопленного на видео, которое распространилось в Сети. Об этом заявил в эфире программы Свобода.Утро уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

LIGA.net обратилась за комментарием к представителю Главного управления разведки Минобороны Андрею Юсову. Он ответил, что пока не может прокомментировать эту информацию.

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они приблизительно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", – сказал Лубинец.

Он отказался сообщить подробности, но заявил, что, по его мнению, "наша разведка сработала максимально эффективно".

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр на вопрос журналистки о том, установлена ли личность погибшего, ответила, во всех подобных случаях видео исследуется – это делают все силовые ведомства, у кого есть технические возможности, соответствующие специалисты и эксперты.

"Это вопрос всего государства", – сказала Маляр.

Она напомнила, что Минобороны призвало людей воздержаться от публичных предположений о том, кто именно погиб во время казни, пока это не установят специалисты.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

Читайте также: "Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война казнь гур Дмитрий Лубинец андрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 