UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Варварство. CNN пишет о еще одном видео с изувеченными телами военных

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 09:58
Варварство. CNN пишет о еще одном видео с изувеченными телами военных - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

В социальных сетях появилось видео, на котором сняты тела украинских военных, изувеченные россиянами. Об этом сообщает CNN.

По данным CNN, указанное видео было размещено в пророссийской социальной сети 8 апреля.

Как отмечается, видео якобы было снято российскими наемниками из террористической организации Группа Вагнера и показывает тела двух украинских военных, лежащие на земле рядом с уничтоженной военной машиной.

На видео слышен голос за камерой, звук, судя по всему, искажен, чтобы не идентифицировать говорящего.

Голос на видео говорит, что бронеавтомобиль подорвался на мине.

У погибших солдат отрезаны головы и руки.

В CNN пишут, что не могут самостоятельно подтвердить местонахождение видео, и приводят информацию из российских соцсетей, что видео якобы было снято недалеко от Бахмута.

В апреле в Telegram/Twitter появилось также фото из Бахмута с отрезанной головой на палке.

Ранее сообщалось, что в интернете распространяется видео, на котором российский оккупант якобы обезглавливает живого украинского военного. После появления видео глава Офиса президента Андрей Ермак заявил: "За все будет ответ и ответственность".

Читайте также: Впервые в истории омбудсмена исключили из европейской сети омбудсменов

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военные преступления казнь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 