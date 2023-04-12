Варварство. CNN пишет о еще одном видео с изувеченными телами военных

В социальных сетях появилось видео, на котором сняты тела украинских военных, изувеченные россиянами. Об этом сообщает CNN.

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По данным CNN, указанное видео было размещено в пророссийской социальной сети 8 апреля.

Как отмечается, видео якобы было снято российскими наемниками из террористической организации Группа Вагнера и показывает тела двух украинских военных, лежащие на земле рядом с уничтоженной военной машиной.

На видео слышен голос за камерой, звук, судя по всему, искажен, чтобы не идентифицировать говорящего.

Голос на видео говорит, что бронеавтомобиль подорвался на мине.

У погибших солдат отрезаны головы и руки.

В CNN пишут, что не могут самостоятельно подтвердить местонахождение видео, и приводят информацию из российских соцсетей, что видео якобы было снято недалеко от Бахмута.

В апреле в Telegram/Twitter появилось также фото из Бахмута с отрезанной головой на палке.

Ранее сообщалось, что в интернете распространяется видео, на котором российский оккупант якобы обезглавливает живого украинского военного. После появления видео глава Офиса президента Андрей Ермак заявил: "За все будет ответ и ответственность".

6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

12 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату ТрО Александру Мациевскому.

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Наталія Медведєва

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