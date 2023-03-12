"Героям слава!" Зеленский посмертно присвоил звание Героя казненному россиянами пленному

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату ТРО Александру Мациевскому, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине". Об этом президент сообщил в видеообращении.

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"Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!". Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!", – сказал Зеленский.

12 марта СБУ официально сообщила, что военнопленный, казнь которого оккупанты сняли на видео, – снайпер 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Омбудсмен Лубинец направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

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Сергій Бережний

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