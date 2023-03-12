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"Героям слава!" Зеленский посмертно присвоил звание Героя казненному россиянами пленному

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 20:29
Александр Мациевский (фото – Telegram СБУ)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату ТРО Александру Мациевскому, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине". Об этом президент сообщил в видеообращении.

"Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!". Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!", – сказал Зеленский.

12 марта СБУ официально сообщила, что военнопленный, казнь которого оккупанты сняли на видео, – снайпер 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

  • Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
  • Омбудсмен Лубинец направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.
  • Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский герой украины Александр Мациевский
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