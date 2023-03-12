UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Менее чем за неделю под Бахмутом уничтожено более 1100 оккупантов – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 20:59
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Менее чем за неделю только на Бахмутском направлении защитники Украины уничтожили более 1100 оккупантов. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Менее чем за одну неделю – с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага. Это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, несовместимые для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожженные российские склады боеприпасов – более десяти", – сказал президент.

Зеленский выразил благодарность всем, кто продолжает защищать Бахмут от атак оккупантов.

"Благодарю каждого воина ВСУ, нашей разведки – бойцов "Шамана", нацгвардейцев, наших пограничников – всех, кто действительно сражается за украинскую землю, за Бахмут!", – сказал он.

Зеленский также сообщил, что присвоил звание Героя Украины солдату ТРО Александру Мациевскому, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине".

  • На Бахмутском направлении за сутки с вечера 11 марта россияне обстреливали позиции защитников Украины 161 раз, произошло 39 боестолкновений, 239 захватчиков ликвидированы, еще 293 получили ранения.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийбахмутвидеообращение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 