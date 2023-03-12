Менее чем за неделю только на Бахмутском направлении защитники Украины уничтожили более 1100 оккупантов. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Менее чем за одну неделю – с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага. Это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, несовместимые для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожженные российские склады боеприпасов – более десяти", – сказал президент.

Зеленский выразил благодарность всем, кто продолжает защищать Бахмут от атак оккупантов.

"Благодарю каждого воина ВСУ, нашей разведки – бойцов "Шамана", нацгвардейцев, наших пограничников – всех, кто действительно сражается за украинскую землю, за Бахмут!", – сказал он.

Зеленский также сообщил, что присвоил звание Героя Украины солдату ТРО Александру Мациевскому, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине".

На Бахмутском направлении за сутки с вечера 11 марта россияне обстреливали позиции защитников Украины 161 раз, произошло 39 боестолкновений, 239 захватчиков ликвидированы, еще 293 получили ранения.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.