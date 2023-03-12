День под Бахмутом: 39 боестолкновений, 161 обстрел, 239 оккупантов ликвидированы – ВСУ

На Бахмутском направлении с вечера 11 марта россияне обстреливали позиции защитников Украины 161 раз, произошло 39 боестолкновений. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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По предварительным подсчетам, 239 захватчиков ликвидированы, еще 293 получили ранения, сказал Череватый.

По данным ВСУ, под Бахмутом сегодня также уничтожены два российских танка Т-72 и один зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Череватый отметил, что Бахмут продолжает оставаться самым горячим участком боевых действий, на который брошены "наиболее подготовленные отряды группы Вагнера" с целью прорвать украинскую оборону.

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что хотя бои за Бахмут идут на окраинах и некоторых улицах города, но украинские силы уничтожают там огромное количество россиян.

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Сергій Бережний

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