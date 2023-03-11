Данилов анонсировал уже скоро ощутимый эффект от обороны Бахмута. Бои идут на окраинах

Бои за Бахмут идут на окраинах и некоторых улицах города, но украинские силы уничтожают там огромное количество россиян, что даст ощутимый эффект в ближайшее время. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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"Вчера было, пожалуй, одно из самых долгих заседаний Ставки верховного главнокомандующего. Почти три часа разбирались с ситуацией, касающейся Бахмута, и другими вопросами на других участках фронта", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что бои идут уже на окраинах Бахмута, а также "в некоторых местах" на улицах города. Однако украинские воины продолжают держать оборону, отметил Данилов.

"То, что они делают, – мы с вами сейчас даже не можем представить, насколько это будет полезно для страны и нашей армии в ближайшем будущем. Потому что там перелопачивается огромное количество той мерзости, которая ворвалась на нашу территорию", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Бахмутское направление усеяно трупами военных РФ и "вагнеровцев" – они есть и в балках, и на территории вокруг города. По словам Данилова, тела убитых россиян никто не забирает – они никому не нужны.

6 марта на очередном заседании Ставки Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление позиций.

Сегодня спикер ВСУ Череватый сообщил, что в районе Бахмута российские оккупанты потеряли 535 человек за минувшие сутки, снабжение города сохраняется, раненых украинских воинов вывозят.

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Оксана Житнюк

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