UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов анонсировал уже скоро ощутимый эффект от обороны Бахмута. Бои идут на окраинах

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 21:19
Данилов анонсировал уже скоро ощутимый эффект от обороны Бахмута. Бои идут на окраинах - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Бои за Бахмут идут на окраинах и некоторых улицах города, но украинские силы уничтожают там огромное количество россиян, что даст ощутимый эффект в ближайшее время. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Вчера было, пожалуй, одно из самых долгих заседаний Ставки верховного главнокомандующего. Почти три часа разбирались с ситуацией, касающейся Бахмута, и другими вопросами на других участках фронта", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что бои идут уже на окраинах Бахмута, а также "в некоторых местах" на улицах города. Однако украинские воины продолжают держать оборону, отметил Данилов.

"То, что они делают, – мы с вами сейчас даже не можем представить, насколько это будет полезно для страны и нашей армии в ближайшем будущем. Потому что там перелопачивается огромное количество той мерзости, которая ворвалась на нашу территорию", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Бахмутское направление усеяно трупами военных РФ и "вагнеровцев" – они есть и в балках, и на территории вокруг города. По словам Данилова, тела убитых россиян никто не забирает – они никому не нужны.

Данилов анонсировал уже скоро ощутимый эффект от обороны Бахмута. Бои идут на окраинах

Читайте также: Сырский снова приехал в Бахмут: Делаем все для удержания города, наступление не за горами – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Данилов бахмут война ставка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 