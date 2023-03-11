ВСУ: Под Бахмутом за сутки Россия потеряла 535 человек. Снабжение есть, раненых вывозят
В районе Бахмута российские оккупанты потеряли 535 человек за минувшие сутки, снабжение города сохраняется, раненых воинов вывозят. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Делается все возможное нашей логистикой, инженерами и командирами на местах, чтобы обеспечивать воинов амуницией, едой, боеприпасами, медикаментами и переправлять раненых в более безопасные места", — сказал Череватый.
Он отметил: если раньше террористическая группа Вагнера состояла в основном из подготовленных спецназовцев, то потом были заключенные, которые уже также почти закончились.
Под Бахмут сегодня приехал командующий Сухопутных войск Александр Сырский и заявил, что делается все возможное для удержания города.
Утром военные заявляли, что россияне пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуя город с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбивают многочисленные атаки противника.
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