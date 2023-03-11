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ВСУ: Под Бахмутом за сутки Россия потеряла 535 человек. Снабжение есть, раненых вывозят

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 14:44
ВСУ: Под Бахмутом за сутки Россия потеряла 535 человек. Снабжение есть, раненых вывозят - Фото
Бахмут со спутника (Фото: EPA)

В районе Бахмута российские оккупанты потеряли 535 человек за минувшие сутки, снабжение города сохраняется, раненых воинов вывозят. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, вся неделя под Бахмутом была такой же активной, как и предыдущая. За сутки зафиксировано 157 обстрелов, 53 боевых столкновения, россияне потеряли 221 человека убитыми и 314 ранеными. 

"Делается все возможное нашей логистикой, инженерами и командирами на местах, чтобы обеспечивать воинов амуницией, едой, боеприпасами, медикаментами и переправлять раненых в более безопасные места", — сказал Череватый.

Он отметил: если раньше террористическая группа Вагнера состояла в основном из подготовленных спецназовцев, то потом были заключенные, которые уже также почти закончились. 

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Под Бахмут сегодня приехал командующий Сухопутных войск Александр Сырский и заявил, что делается все возможное для удержания города.

Утром военные заявляли, что россияне пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуя город с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбивают многочисленные атаки противника. 

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Дмитро Гриниченко
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