Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждалась тема Бахмута и возможности украинских сил усиливаться там, а также ситуация на фронте в целом. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский отметил, что на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие основными направлениями на фронте докладывали о ситуации на передовой и в целом в защите государства.

"Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровской, Черниговской, Сумской областей. Наши потребности в боеприпасах и снабжении", – сообщил Зеленский.



Также об обеспечении украинских воинов и поддержке Украины в защите от российской агрессии Зеленский сегодня говорил на международных переговорах, в частности, с премьером Финляндии Санной Марин и министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом, которые сегодня были в Киеве.





В вечернем обращении Зеленский также отметил, что сегодня вручил матери погибшего под Бахмутом Героя Украины "Да Винчи" его "Крест боевых заслуг".





"Сегодня состоялось прощание с Дмитрием . И я благодарю всех, кто пришел на церемонию прощания с "Да Винчи". Всем, кто хотел бы прийти, но сейчас на фронте, в армии, в госпитале. Это очень важно <...> Вспомните сегодня Дмитрия, вспомните, пожалуйста, всех тех, кого забрала у нас эта война – с 24 февраля, с 2014 года. Вечная память героям!" – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк

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