Александр Мациевский. СБУ окончательно подтвердила имя расстрелянного оккупантами пленного

Военнопленный, казнь которого оккупанты сняли на видео, - снайпер 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Об этом официально сообщила Служба безопасности Украины.

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Следователи СБУ окончательно установили, что украинским военным, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский.

Подтвердить это удалось после проведения следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего, а также проработку фото- и видеоматериалов.

СБУ также располагает заключением судебной портретной экспертизы, которая подтвердила, что на видео заснята казнь именно Александра Мациевского.

Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести в районе населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. СБУ считает, что он был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк сказал про Мациевского: "Это настоящий герой, который даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость".

Малюк также сообщил, что СБУ работает над идентификацией оккупантов, ответственных за расстрел военнопленного, и заверил, что служба "сделает все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание".

Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Омбудсмен Лубинец направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

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Сергій Бережний

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