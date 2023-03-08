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"Кровавая ИПСО" для своих. В ГУР объяснили, зачем россияне выложили видео казни воина ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 21:32
1kh

Видео казни россиянами безоружного украинского военнослужащего появилось в сети не случайно. Вероятно, это ИПСО оккупантов, целью которой может быть отбить у военных РФ желание сдаваться в украинский плен – мол, с ними теперь там будут поступать так же, как они. Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы можем говорить, что не "попало" [видео в соцсети], это не случайный акт. Время от времени рашисты намеренно, абсолютно сознательно выбрасывают в сеть вот такие зверские видео", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что речь идет не только о военных преступлениях, а о проявлениях геноцида, так как украинский воин был казнен за слова "Слава Украине" и не оказывал сопротивления.

"Это – часть большой и кровавой ИПСО, целью которой является, безусловно, запугать украинское общество, сломать дух сопротивления, но, в том числе и в определенной степени замазать кровью рашистов в оккупационной армии", – сказал Юсов.

По его словам, оккупанты могут таким образом убеждать россиян не сдаваться в украинский плен – мол, после подобных видео с ними в плену будут якобы делать то же, что они делают с украинцами.

Он отметил, что это видео появилось на фоне увеличения количества мобилизованных, изъявляющих желание добровольно сдаться в плен. Однако, как подчеркнул Юсов, какими бы преступниками и убийцами ни были россияне, Украина придерживается всех норм и конвенций по обращению с военнопленными.

  • Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
  • Омбудсмен Лубинец направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.
  • Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

Читайте также: "Мы найдем убийц". Реакция Зеленского на расстрел россиянами пленного ВСУ

Оксана Житнюк
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