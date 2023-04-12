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В Офисе президента отреагировали на видео с якобы казнью оккупантом украинского военного

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 06:41
В Офисе президента отреагировали на видео с якобы казнью оккупантом украинского военного - Фото
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

В интернете, в частности в Telegram, пользователи распространяют видео, на котором, по описаниям, российский оккупант якобы обезглавливает живого украинского бойца. После появления видео глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале: "За все будет ответ и ответственность".

LIGA.net не может подтвердить аутентичность видео и ссылок на него не дает. Где впервые был опубликован ролик, неизвестно.

Русская служба BBC так описывает видео:

"Во вторник вечером в интернете начало распространяться крайне жестокое видео, на котором видно, как люди в военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) обезглавливают живого человека в форме с украинскими знаками отличия.

Лица людей на полутораминутном видео закрыты масками. Один из, предположительно, российских военных ведет переговоры по рации и отдает указания второму (который и совершает убийство при помощи ножа).

На записи также видно, как эти двое людей демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. На форме человека, который подвергается казни, видна желтая лента (их во время войны используют украинские военные)", – так описывает видео Русская служба BBC.

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Вадим Ребрина
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