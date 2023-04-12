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Достанем из-под земли. СБУ расследует жестокую казнь оккупантами украинского военного

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 11:07
Достанем из-под земли. СБУ расследует жестокую казнь оккупантами украинского военного - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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Служба безопасности приступила к расследованию жестокой казни украинского военного российскими оккупантами, видео которой вчера появилось в интернете. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вчера в Сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность – жестоко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

"Мы найдем этих извергов. Если нужно будет – достанем повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – приводит пресс-служба заявление главы СБУ Василия Малюка.

ДОПОЛНЕНО В 11:20. Офис генпрокурора сообщает, что, по данным следствия, военнослужащие неустановленного в настоящее время подразделения вооруженных сил РФ "совершили жестокое обращение в отношении неустановленного военнопленного военнослужащего Вооруженных Сил Украины".

"А именно подвергли пыткам, отрезав голову. Видео этого факта было широко распространено во вражеских социальных сетях и Telegram-каналах", – говорится в сообщении.

Лица, совершившие это преступление, устанавливаются.

  • В интернете опубликовано видео, на котором российский оккупант обезглавливает живого украинского военного. После появления видео глава Офиса президента Андрей Ермак заявил: "За все будет ответ и ответственность".
  • Советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная считает, что видео – информационно-психологическая спецоперация (ИПСО) России с целью запугивания.
Вадим Ребрина
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