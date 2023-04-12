Видео с казнью украинского бойца. Советник Ермака считает, что это запугивание
Советник руководителя Офиса президента Дария Заривная считает, что видео с жестокой казнью украинского воина российскими оккупантами является информационно-психологической спецоперацией (ИПСО) России с целью запугивания. Об этом Заривная написала в Telegram.
"Оно окончательно дегуманизирует и демонстрирует всю сущность страны-террориста. Но важно понимать цель. Это ИПСО, цель которой – устрашение", – написала она.
Советник главы ОП считает, что данная спецоперация РФ направлена не только против Украины, но и против западных обществ.
"Только на нас это не действует. Такого боятся россияне, но не мы", – написала Заривная.
Ранее сообщалось, что в интернете распространяется видео, на котором российский оккупант обезглавливает живого украинского военного. После появления видео глава офиса президента Андрей Ермак заявил: "За все будет ответ и ответственность".
- 6 марта 2023 года российские оккупанты убили безоружного украинского военнопленного, который сказал "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
- 12 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату ТрО Александру Мациевскому.
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