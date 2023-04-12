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Видео с казнью украинского бойца. Советник Ермака считает, что это запугивание

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 10:28
Видео с казнью украинского бойца. Советник Ермака считает, что это запугивание - Фото
Дария Заривная (скриншот с видео)

Советник руководителя Офиса президента Дария Заривная считает, что видео с жестокой казнью украинского воина российскими оккупантами является информационно-психологической спецоперацией (ИПСО) России с целью запугивания. Об этом Заривная написала в Telegram.

"Оно окончательно дегуманизирует и демонстрирует всю сущность страны-террориста. Но важно понимать цель. Это ИПСО, цель которой – устрашение", – написала она.

Советник главы ОП считает, что данная спецоперация РФ направлена не только против Украины, но и против западных обществ.

"Только на нас это не действует. Такого боятся россияне, но не мы", – написала Заривная.

Ранее сообщалось, что в интернете распространяется видео, на котором российский оккупант обезглавливает живого украинского военного. После появления видео глава офиса президента Андрей Ермак заявил: "За все будет ответ и ответственность".

Читайте также: CNN пишет о еще одном видео с изуродованными телами военных

Вадим Ребрина
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