Президент Владимир Зеленский отреагировал на появление в сети видео с жестокой казнью россиянами украинского военнопленного: он призвал мировых лидеров не игнорировать такие эпизоды военных преступлений страны-террориста России, и нарастить/ускорить военную помощь Силам обороны, которые должны "разгромить" оккупантов.

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По мнению президента, "мир должен видеть это видео России, какой она есть, это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой – такую привычку уничтожать жизнь".

Зеленский подчеркнул, что появление видео – "не случайность" и не один отдельный эпизод: "Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз".

"Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужно поражение террора", – сказал глава государства.

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Президент заявил, что каждый мировой лидер должен реагировать на это, а не ждать, что это "забудется со временем".

По его мнению, мировое сообщество "не поймет" возможную индифферентность мировых лидеров в отношении таких военных преступлений, которые совершает против украинцев Россия: "Сейчас нужно действовать!"

Зеленский также обратился к согражданам: "Нам в Украине – максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать".

"Главная цель – победить. Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу", – резюмировал Зеленский.

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СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в сети . 11 апреля 2023 года в сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

6 марта 2023 года российские оккупанты убили украинского военнопленного за слова "Слава Украине".

Євген Пилипенко

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