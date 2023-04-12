Президент Владимир Зеленский отреагировал на появление в сети видео с жестокой казнью россиянами украинского военнопленного: он призвал мировых лидеров не игнорировать такие эпизоды военных преступлений страны-террориста России, и нарастить/ускорить военную помощь Силам обороны, которые должны "разгромить" оккупантов.
По мнению президента, "мир должен видеть это видео России, какой она есть, это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой – такую привычку уничтожать жизнь".
Зеленский подчеркнул, что появление видео – "не случайность" и не один отдельный эпизод: "Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз".
"Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужно поражение террора", – сказал глава государства.
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Президент заявил, что каждый мировой лидер должен реагировать на это, а не ждать, что это "забудется со временем".
По его мнению, мировое сообщество "не поймет" возможную индифферентность мировых лидеров в отношении таких военных преступлений, которые совершает против украинцев Россия: "Сейчас нужно действовать!"
Зеленский также обратился к согражданам: "Нам в Украине – максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать".
"Главная цель – победить. Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу", – резюмировал Зеленский.
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- 6 марта 2023 года российские оккупанты убили украинского военнопленного за слова "Слава Украине".
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