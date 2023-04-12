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"Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами видео

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 11:16
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на появление в сети видео с жестокой казнью россиянами украинского военнопленного: он призвал мировых лидеров не игнорировать такие эпизоды военных преступлений страны-террориста России, и нарастить/ускорить военную помощь Силам обороны, которые должны "разгромить" оккупантов.

По мнению президента, "мир должен видеть это видео России, какой она есть, это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой – такую привычку уничтожать жизнь".

Зеленский подчеркнул, что появление видео – "не случайность" и не один отдельный эпизод: "Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз".

"Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужно поражение террора", – сказал глава государства.

Читайте также: Варварство. CNN пишет о еще одном видео с изувеченными телами военных

Президент заявил, что каждый мировой лидер должен реагировать на это, а не ждать, что это "забудется со временем".

По его мнению, мировое сообщество "не поймет" возможную индифферентность мировых лидеров в отношении таких военных преступлений, которые совершает против украинцев Россия: "Сейчас нужно действовать!"

Зеленский также обратился к согражданам: "Нам в Украине – максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать".

"Главная цель – победить. Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу", – резюмировал Зеленский.

Новость дополняется...

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.
Євген Пилипенко
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война
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