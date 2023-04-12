Украина и США согласовали обновленные варианты контрнаступления

В разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который состоялся 11 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского коллегу, что Соединенные Штаты "обязуются оставаться на стороне Украины столько, сколько потребуется, и поддерживать успешное контрнаступление". Об этом руководитель Госдепартамента написал в Twitter.

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По его словам, разговор затрагивал тему "обновленных вариантов украинского контрнаступления" и усиления противовоздушной обороны страны.

Кулеба сообщил вчера, что Блинкен "решительно отверг любые попытки подвергнуть сомнению способность Украины побеждать на поле боя".

Минобороны в конце марта призвало не обсуждать публично контрнаступление, однако это продолжают делать, в том числе и чиновники.

25 марта 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление, потому что ожидает поставок боеприпасов и оружия от западных союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов заявил в начале апреля, что детали контрнаступления "знают четыре-пять человек". По его словам, руководство "не ждет волшебных дат".

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Євген Пилипенко

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