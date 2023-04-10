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Данилов: Не ждем волшебных дат для контрнаступления. Путин исчерпал свой временной лимит

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 15:59
Данилов: Не ждем волшебных дат для контрнаступления. Путин исчерпал свой временной лимит - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Украина не ждет "волшебных дат" для контрнаступления, а российский диктатор Владимир Путин "исчерпал свой временной лимит". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не на пользу планам Сил обороны Украины", – написал Данилов в Twitter.

Секретарь СНБО также высказался по поводу дискуссии о том, на кого работает время в российско-украинской войне.

По его убеждению, время работает на "тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает". Разговоры, что время играет на стороне врага, "не стоят ничего", уверен Данилов.

"Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда "Запад устанет от Украины", то ли когда поможет Китай, или когда изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты", – отметил секретарь СНБО.

Однако, по его мнению, Путин "исчерпал свой временной лимит".

"То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала. Так на чьей стороне играет время?" – добавил Данилов.

  • Ранее Данилов заявил, что детали наступления ВСУ знают четыре-пять человек на планете.
  • Газета The New York Times написала о "сливе" в сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается".
  • В ГУР заявили об этом, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.

Читайте также: Данилов: Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления

Оксана Житнюк
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война Алексей Данилов контрнаступление
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