В сеть попал "план контрнаступления ВСУ". Киев: С реальным планом враг скоро ознакомится

Газета The New York Times написала о "сливе" в сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего больше, реальных планов Украины это не касается".

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6 апреля 2023 года NYT опубликовала статью, в которой утверждалось о якобы "слитых" в соцсети планах США и союзников по украинскому контрнаступлению. Как сообщало издание, в Twitter-страницах и Telegram-каналах, связанных с оккупантами, появились "секретные документы с подробным описанием секретных планов США и НАТО".

NYT сообщает, что на документах нет информации о том, где Украина начнет свое контрнаступление, а приведенные данные были актуальны на момент 1 марта 2023 года.

Похоже, некоторые документы были отредактированы, чтобы завысить количество украинских потерь. Это может указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы, пишет издание со ссылкой на военных экспертов.

По мнению NYT, эта утечка является первым "прорывом российской разведки", который был обнародован с начала войны. Утечка разведданных такого рода "неизбежно навредит" обмену разведданными между Украиной и Соединенными Штатами, заключает издание.

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал, что "если бы Россия действительно получила реальные сценарные заготовки – она вряд ли бы обнародовала их".

По его словам, публикация "планов" сегодня – "оперативная информационная игра" агрессора.

"Что касается реальных планов контрнаступления – безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро", – подытожил Подоляк.

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Артем Джеріпа

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