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Зеленский: У оккупантов еще есть время покинуть Украину, иначе мы их убьем – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 16:15
Зеленский: У оккупантов еще есть время покинуть Украину, иначе мы их убьем – видео - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что у российских оккупантов еще есть время покинуть Украину, "или мы их убьем". Об этом президент сказал журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области.

"Мы не хотим давать никакой возможности террористам из России подготовиться к нашим методам и шагам деоккупации. Мы это сделаем (освободим территорию Украины. – Ред.), и они должны знать, что мы это сделаем. У них еще есть время уйти, иначе мы их убьем", – сказал Зеленский.

Также президент ответил на вопрос, что думает о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб пропагандист-коллаборант из Макеевки Максим "Владлен Татарский" Фомин.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война контрнаступление
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