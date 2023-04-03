Зеленский: У оккупантов еще есть время покинуть Украину, иначе мы их убьем – видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что у российских оккупантов еще есть время покинуть Украину, "или мы их убьем". Об этом президент сказал журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы не хотим давать никакой возможности террористам из России подготовиться к нашим методам и шагам деоккупации. Мы это сделаем (освободим территорию Украины. – Ред.), и они должны знать, что мы это сделаем. У них еще есть время уйти, иначе мы их убьем", – сказал Зеленский.

Также президент ответил на вопрос, что думает о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб пропагандист-коллаборант из Макеевки Максим "Владлен Татарский" Фомин.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал контрнаступление ВСУ на апрель-май по нескольким направлениям.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.