UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ответил, что думает о смерти российского пропагандиста Татарского

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 15:47
Зеленский ответил, что думает о смерти российского пропагандиста Татарского - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб пропагандист-коллаборант из Макеевки Максим "Владлен Татарский" Фомин, об этом должна думать Россия. Об этом президент сказал журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области.

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Россия должна думать о своих городах. Я думаю о нашей стране и наших городах", – сказал Зеленский.

  • 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова.
  • Российские силовики задержали Трепову.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский владлен татарский дарья трепова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 