Зеленский ответил, что думает о смерти российского пропагандиста Татарского

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб пропагандист-коллаборант из Макеевки Максим "Владлен Татарский" Фомин, об этом должна думать Россия. Об этом президент сказал журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области.

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"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Россия должна думать о своих городах. Я думаю о нашей стране и наших городах", – сказал Зеленский.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова.

Российские силовики задержали Трепову.

Вадим Ребрина

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