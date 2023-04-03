Ликвидация Татарского. В РФ задержали "подозреваемую" и увидели "украинский след" – фото

Россиянка Дарья Трепова, которую российские силовики назначили "подозреваемой" в ликвидации пропагандиста-коллаборанта из Макеевки Максима "Владлена Татарского" Фомина, якобы задержана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" коллаборанта. "Z-военкор" был убит. По версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомином 26-летней Треповой. Утром 3 апреля она была объявлена в розыск.

Российские СМИ ранее сообщали, что Трепова вроде бы арендовала квартиру неподалеку от места расположения кафе Street Food Bar №1.

Фонтанка со ссылкой на собственные источники пишет, что женщину "задержали на съемной квартире".

Через 10 минут канал был дополнен сообщением о том, что Трепова была якобы задержана в квартире "знакомого ее мужа".

Российские Telegram-каналы пишут, что в промежутке между взрывом в кафе и задержанием женщина сменила прическу, обрезав волосы на 10-15 сантиметров.

На первом фото Трепова (слева) находится в кафе на "творческом вечере" Фомина.

Второе фото сделано после задержания.

Силовики оккупантов уже заявили, что подрыв "спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентов из ФБК" (общественная организация оппозиционного режиму заключенного политика Алексея Навального, запрещена в путинской России).

14 марта 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта, занимавшего руководящую "должность" в оккупационной администрации города.

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.