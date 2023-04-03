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Ликвидация Татарского. В РФ задержали "подозреваемую" и увидели "украинский след" – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 11:48
Ликвидация Татарского. В РФ задержали
Фото: BAZA

Россиянка Дарья Трепова, которую российские силовики назначили "подозреваемой" в ликвидации пропагандиста-коллаборанта из Макеевки Максима "Владлена Татарского" Фомина, якобы задержана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" коллаборанта. "Z-военкор" был убит. По версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомином 26-летней Треповой. Утром 3 апреля она была объявлена в розыск.
Российские СМИ ранее сообщали, что Трепова вроде бы арендовала квартиру неподалеку от места расположения кафе Street Food Bar №1.
Фонтанка со ссылкой на собственные источники пишет, что женщину "задержали на съемной квартире".
Через 10 минут канал был дополнен сообщением о том, что Трепова была якобы задержана в квартире "знакомого ее мужа".
Российские Telegram-каналы пишут, что в промежутке между взрывом в кафе и задержанием женщина сменила прическу, обрезав волосы на 10-15 сантиметров.
Фото: BAZA
На первом фото Трепова (слева) находится в кафе на "творческом вечере" Фомина.
Фото: BAZA
Второе фото сделано после задержания.
Силовики оккупантов уже заявили, что подрыв "спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентов из ФБК" (общественная организация оппозиционного режиму заключенного политика Алексея Навального, запрещена в путинской России).
  • 14 марта 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта, занимавшего руководящую "должность" в оккупационной администрации города.
Мілана Головань
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