Убийство "Владлена Татарского". Подозреваемую Трепову не нашли, объявлен розыск – росСМИ

Российские силовики все еще не задержали подозреваемую в убийстве пропагандиста Максима Фомина по кличке "Владлен Татарский". Об этом сообщили росСМИ преимущественно оппозиционного режиму сегмента.

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2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова.

Ранее Фонтанка писала, что силовики разыскивают "Дарью". "Полицейские с ней уже знакомы, поскольку задерживали ее на митингах", – говорится в сообщении издания.

Российская блогер Ксения Собчак в Telegram сообщила, что Трепову якобы задерживали на антивоенном митинге 24 февраля 2022 года.

Telegram-канал BAZA пишет, что женщина "недавно уехала из Санкт-Петербурга в Москву", а якобы накануне взрыва в кафе "вернулась в Петербург".

Российские СМИ также распространяют в Сети видео, на котором якобы Трепова заходит в кафе с коробкой, в которой, по версии россиян, лежит статуэтка. Позже она подарит ее макеевскому коллаборанту оккупантов "Татарскому".

2 апреля российский Интерфакс со ссылкой на "информированный источник" писал, что Трепова была якобы задержана. Утром 3 апреля пропагандистское агентство обновило информацию, написав, что подозреваемая не была задержана – она объявлена в розыск.

По данным оппозиционных росСМИ, ночью родных Треповой (в том числе сестру) якобы привезли на допрос.

Сама Дарья до сих пор не задержана. По некоторым данным, вечером 2 апреля она собиралась вылететь из России.

14 марта 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта, занимавшего руководящую "должность" в оккупационной администрации города.

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Мілана Головань

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