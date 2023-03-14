В РФ сообщают, что в Новой Каховке взорвали коллаборанта. Однажды он уже "умирал"

Во временно оккупированной Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта, который занимал руководящую "должность" в оккупационной администрации города. Об этом сообщает российский Следственный комитет.

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Оккупанты называют пострадавшего "заместителем главы ВГА Каховского административного района Херсонской области".

Согласно сообщению российских силовиков, около 12:00 13 марта неизвестный заложил недалеко от входа в одно из кафе самодельное взрывное устройство. В тот же день оно было приведено в действие.

В результате коллаборант "получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи".

Местные Telegram-каналы оккупантов пишут, что речь идет о коллаборанте Виталии Гуре. 6 августа прошлого года российские пропагандисты сообщили о "смерти" Гуры в результате покушения. Позже те же СМИ написали, что якобы смерть коллаборанта была инсценировкой ФСБ РФ с целью выявления настоящих исполнителей, которые якобы готовились совершить покушение.

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Вадим Ребрина

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