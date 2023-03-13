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В Васильевке россияне разработали план эвакуации для местных коллаборантов – ЦНС

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13.03.2023, 14:27
В Васильевке россияне разработали план эвакуации для местных коллаборантов – ЦНС - Фото
Фото: EPA

Российские оккупанты разработали план эвакуации коллаборантов и их родственников из временно захваченной Васильевки Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно плану, коллаборанты с семьями должны бежать из Васильевки в Крым за два часа до отступления российских военных.

Как отмечают в ЦНС, этим планом оккупанты хотят успокоить коллаборантов, поскольку среди них распространяются панические настроения.

В ЦНС напомнили, что в Крыму россияне также начали формировать планы эвакуации. В частности, оккупанты формируют перечень работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации. В Красноперекопске такой план уже сформирован и утвержден.

При этом россияне продолжают мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях, отметили в ЦНС.

  • 1 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики эвакуируют свои семьи из временно оккупированного Крыма в Россию.

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Наталія Медведєва
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