В Васильевке россияне разработали план эвакуации для местных коллаборантов – ЦНС
Российские оккупанты разработали план эвакуации коллаборантов и их родственников из временно захваченной Васильевки Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Согласно плану, коллаборанты с семьями должны бежать из Васильевки в Крым за два часа до отступления российских военных.
Как отмечают в ЦНС, этим планом оккупанты хотят успокоить коллаборантов, поскольку среди них распространяются панические настроения.
В ЦНС напомнили, что в Крыму россияне также начали формировать планы эвакуации. В частности, оккупанты формируют перечень работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации. В Красноперекопске такой план уже сформирован и утвержден.
При этом россияне продолжают мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях, отметили в ЦНС.
- 1 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики эвакуируют свои семьи из временно оккупированного Крыма в Россию.
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