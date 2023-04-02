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В России взорвали "творческий вечер" Z-пропагандиста в бывшем кафе Пригожина – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 19:03
В России взорвали
Максим Фокин (Фото - скриншот из видео)

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной. Как сообщается, там шел "творческий вечер" военного пропагандиста, коллаборанта родом из Макеевки Максима Фомина по кличке "Владлен Татарский".

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По предварительным данным (от подельников Фомина, других "военкоров", а также главарей террористов ДНР), он убит. О смерти "Татарского" также пишут экстренные службы страны-агрессора и МВД России.

Достоверных подтверждений смерти коллаборанта от независимых источников нет. 

Сообщается, что при взрыве были ранены от шести до 16 человек.

Взорванное кафе раньше якобы принадлежало основателю террористической организации Группа Вагнера Евгению Пригожину, пишет Фонтанка.

Видео, снятое через несколько минут после взрыва:

 

"Татарский" считается одним из самых цитируемых "Z-военкоров" – российских пропагандистов, которые подстрекают к геноциду украинского народа, уничтожению Украины, и в целом создают "картинку войны" для российской аудитории.

Он был также в числе приглашенных на официальный прием к российскому диктатору прошлой осенью, где записал характерное для него видео:

В соцсетях опубликовано также видео с "творческого вечера", снятое за несколько минут до взрыва.

Как сообщает Фонтанка, встреча с "Татарским" под названием "Вечер с киберфронтом" в кафе началась около 17:00. По предварительной версии, взорвалась статуэтка, которую подарила Фокину женщина.

Новость дополняется

Сергій Бережний, Євген Пилипенко
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