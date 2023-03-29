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Россия не остановится на Украине, если та проиграет, предостерег союзников Петр Павел

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 14:52
Россия не остановится на Украине, если та проиграет, предостерег союзников Петр Павел - Фото
Петр Павел (скриншот)

Чешский президент Петр Павел предостерег, что союзники должны сделать все, чтобы Украина победила российских оккупантов в 2023 году, потому что он "реально не видит возможностей для второго или третьего шанса". Об этом глава чешского государства сказал в эфире BBC HardTalk, добавив, что Россия не остановится на Украине" в случае поражения последней.

Павел считает, что "в следующем [2024-м] году это [победить оккупантов] будет сложнее, так как поддержка Украины естественно увянет..."

В этот момент ведущий перебил президента, отметив, что тот говорит "экстраординарные вещи", рассуждая об уменьшении поддержки украинцев, и что российский диктатор Владимир Путин, услышав такое, "возрадуется".

Павел ответил, что это "объективный взгляд на реалии", и сказал, что "поддержка медленно снижается", в том числе в Чехии: "Чем дольше это продолжается, тем меньшей будет поддержка".

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По словам лидера страны, если союзники прекратят поддерживать украинцев, "тогда Россия, скорее всего, победит в Украине, и воспримет это как подтверждение правильного подхода к своей внешней политике и политике безопасности".

"И, как мы открыто слышали это от их топ-представителей, Россия не остановится на Украине", – убежден глава чешского государства.

Євген Пилипенко
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