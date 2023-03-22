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Президент Чехии считает, что Запад может сократить помощь Украине в следующем году

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 22:47
Президент Чехии считает, что Запад может сократить помощь Украине в следующем году - Фото
Петр Павел (Фото - Facebook Павела)

Чешский президент Петр Павел, генерал НАТО в отставке, не исключает, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

"Если сократится поддержка со стороны США, сократится и поддержка со стороны ряда европейских стран. Украина должна принять это во внимание", – сказал Павел.

Чешский лидер считает, что результаты президентских выборов в США в следующем году повлияют на европейскую поддержку Украины, и Киев должен признать, что этот год является решающим.

"Мы должны учитывать усталость от войны и то, что это значит для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", – сказал он.

Несколько дней назад в интервью польским журналистам Павел говорил, что, по его мнению, у Сил обороны Украины будет только одна возможность провести масштабное контрнаступление в попытке выбить российских оккупантов со своей территории: на еще одно может не хватить ресурсов.

Оксана Житнюк
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чехия Петр Павел военная помощь
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