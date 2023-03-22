Президент Чехии считает, что Запад может сократить помощь Украине в следующем году
Чешский президент Петр Павел, генерал НАТО в отставке, не исключает, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.
"Если сократится поддержка со стороны США, сократится и поддержка со стороны ряда европейских стран. Украина должна принять это во внимание", – сказал Павел.
Чешский лидер считает, что результаты президентских выборов в США в следующем году повлияют на европейскую поддержку Украины, и Киев должен признать, что этот год является решающим.
"Мы должны учитывать усталость от войны и то, что это значит для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", – сказал он.
Несколько дней назад в интервью польским журналистам Павел говорил, что, по его мнению, у Сил обороны Украины будет только одна возможность провести масштабное контрнаступление в попытке выбить российских оккупантов со своей территории: на еще одно может не хватить ресурсов.
- Павел считает, что Украина заслуживает вступления в НАТО после войны. По его мнению, это стало бы важным усилением Альянса.
- 1 марта Павел выступил за передачу истребителей ВСУ, но через полгода или позже.
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