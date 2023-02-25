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Вступление Украины в НАТО стало бы важным усилением Альянса – избранный президент Чехии

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 23:34
Вступление Украины в НАТО стало бы важным усилением Альянса – избранный президент Чехии - Фото
Петр Павел (Фото: EPA)

Вступление Украины в Североатлантический Альянс стало бы значительным усилением для НАТО. Об этом избранный президент Чехии Петр Павел сказал в интервью Суспільне.

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Как считает Павел, "Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас".

"А еще украинские военные будут, пожалуй, саміми опытными из всех, и стали бы большим преимуществом для стран НАТО", – добавил он.

Избранный президент Чехии считает, что есть все основания, чтобы НАТО рассмотрело вопрос полноценного вступления Украины в Альянс сразу после окончания войны.

"С точки зрения технической совместимости, Украина "домашнее задание" выполнила. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, опять же, имеем полную совместимость. Следовательно, остается лишь условие отсутствия продолжающегося конфликта или территориального спора", – сказал Павел.

Петр Павел - генерал в отставке, был главой чешского Генштаба и возглавлял Военный комитет НАТО. В качестве генерала Альянса посещал Украину в 2018 году. В январе 2023 года со значительным перевесом победил на президентских выборах в Чехии. 

Читайте мнение: Избрание генерала НАТО в отставке президентом Чехии – второй большой удар по режиму Путина

Сергій Бережний
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Петр Павел чехия нато вступление в НАТО
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