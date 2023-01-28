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Выборы в Чехии. Подсчитаны почти все голоса: победил топ-генерал НАТО в отставке Павел

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 17:17
Выборы в Чехии. Подсчитаны почти все голоса: победил топ-генерал НАТО в отставке Павел - Фото
Петр Павел (Фото - Facebook Павела)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил топ-генерала НАТО в отставке Петра Павела с победой на президентских выборах. По состоянию на 17:00 подсчитано более 98% голосов, сообщается на официальном сайте чешского статистического управления.

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После подсчета 98,74% голосов Павел набирает во втором туре 58,04%, а его оппонент экс-премьер Андрей Бабиш - 41,95% голосов.

Явка на выборах составила 70,26% – на 2% больше, чем в первом туре.

"С нетерпением жду работы с новым президентом республики и через минуту пойду лично поздравить его", – написал Фиала.

Он подчеркнул, что российско-украинская война продолжается, и это впредь будет оказывать большое влияние на экономику Чехии.

"Правительство будет упорно работать над тем, чтобы мы справились с ситуацией хотя бы так же успешно, как в прошлом году и этой зимой", – заявил Фиала.

  • В первом туе выборов Павел победил с минимальным отрывом – 35,39% на 35% у Бабиша. Голосовать за Бабиша призывали Земан и коммунисты.

Читайте также: Генерал НАТО или Орбан-2. Чехия выбирает президента: что нужно знать

Оксана Житнюк
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Андрей Бабиш выборы чехия Петр Павел петр фиала
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