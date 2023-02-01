Новый президент Чехии: Украина заслуживает вступления в НАТО после войны

Избранный президент Чехии Петр Павел, генерал НАТО в отставке заявил, что Украина должна получить разрешение на вступление в Североатлантический альянс, как только закончится война. Об этом Павел сказал в интервью BBC.

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Павел, заявил, что Украина будет морально и практически готова присоединиться к НАТО после окончания войны.

В первом интервью международным СМИ после своего избрания президент Чехии решительно выступил в защиту западной военной поддержки Киева, подчеркнув, что не должно быть "почти никаких ограничений" на виды помощи.

И как только все закончится, сказал Павел, он видит ясное место для Украины в НАТО.

"Украинские военные, вероятно, будут самыми опытными военными в Европе. Украина заслуживает того, чтобы быть частью сообщества демократических стран", – заявил генерал НАТО в отставке.

Журналист уточнил – включая НАТО?

"Я считаю, что они действительно этого заслуживают", – ответил Павел.

29 января закончился второй тур президентских выборов в Чехии. Павел набрал 58,32%, а его оппонент Андрей Бабиш – 41,67%.

Президент Владимир Зеленский поздравил Павела с победой и предложил ему совершить визит в Украину.

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Наталія Медведєва

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