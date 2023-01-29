Зеленский пригласил нового президента Чехии в Украину. Павел уже анонсировал приезд весной

Президент Владимир Зеленский поздравил топ-генерала НАТО в отставке Петра Павела с победой на президентских выборах Чехии и предложил ему совершить визит в Украину. Об этом он сообщил в соцсетях.

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Зеленский поблагодарил Павела и чешский народ за неизменную поддержку и пригласил его посетить Украину.

Как передает CNN Prima, Павел уже анонсировал свой визит в Киев весной вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

По его словам, они должны отправиться в совместную поездку до саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе. Команды глав государств самостоятельно продумывали такую ​​возможность еще до избрания Павела.

Он также заявил, что Чехия не прекратит поддерживать Украину.

"Мы можем помочь людям, попавшим в беду. Уместно быть солидарными, другие бы тоже нам помогли", – сказал Павел.

Он также подчеркнул, что тот путь международных отношений, который продвигает Россия, противоречит долгосрочным интересам Чехии.

"Мы хотим жить в среде, где уважают даже малые государства, где даже государства нашего размера имеют право голоса. Мы не можем допустить нарушения правопорядка у наших границ", – заявил он.

Вчера закончился второй тур президентских выборов в Чехии. Павел набрал 58,32%, а его оппонент Андрей Бабиш – 41,67%.

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Оксана Житнюк

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