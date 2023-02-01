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"Почти никаких ограничений" – избранный президент Чехии об объемах военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 10:45
Петр Павел (Фото: EPA)

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что не должно быть "почти никаких ограничений" в западной военной помощи Украине. Он не согласен с тем, что такую помощь можно рассматривать как "эскалацию". Об этом Павел заявил в интервью BBC.

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Он сказал, что для него отправка западных истребителей, таких как F-16, "не табу", но Павел не уверен, что они могут быть доставлены в сроки, которые могут принести пользу Украине.

"Вероятно, мало кто мог представить, что страны Запада захотят предоставить Украине современные основные боевые танки, дальнобойную артиллерию или зенитные системы", — сказал он, добавив, что, к сожалению, этого еще недостаточно, чтобы противостоять значительным ресурсам России.

Избранный президент Чехии не разделяет существующее в некоторых европейских столицах, особенно в Берлине, мнения о том, что такие поставки можно рассматривать как "эскалацию".

"У нас нет альтернативы. Если мы оставим Украину без помощи, они, скорее всего, проиграют эту войну. А если они проиграют – мы все проиграем", – сказал он.

Павел также сказал, что он и другие европейские лидеры обязаны объяснить своему населению смысл помощи Украине.

"Наши города не разрушаются российской артиллерией и ракетами. Но наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину в успешном завершении этого конфликта", – отметил он.

  • Павел также заявил, что Украина должна получить разрешение на вступление в Североатлантический альянс, как только закончится война. 

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Вадим Ребрина
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оружие чехия помощь Петр Павел
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