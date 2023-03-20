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У Украины будет только одна попытка на крупное контрнаступление, считает Петр Павел

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 06:19
У Украины будет только одна попытка на крупное контрнаступление, считает Петр Павел - Фото
Петр Павел (фото - ЕРА)

Чешский президент Петр Павел, генерал НАТО в отставке, полагает, что у Сил обороны Украины будет только одна возможность провести масштабное контрнаступление в попытке выбить российских оккупантов со своей территории: на еще одно может не хватить ресурсов. Такое мнение он выразил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Лидер Чехии считает, что попытка украинцев выбить врага "должна произойти в течение нескольких месяцев", так как окно возможностей будет "открыто в этом году" – и вряд ли дальше, ведь после зимы 2023/2024 года "поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно".

Речь идет, по его словам, об "усталости от войны", и это не только истощение людских ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, "но и усталость стран, оказывающих помощь".

"Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса [с контрнаступлением]. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому, если она решит начать крупное контрнаступление – и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно", – сказал Павел.

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Президент Чехии подчеркнул, что человеческие ресурсы Украины не безграничны, "и помощь Запада также имеет пределы".

Он объяснил, что официальному Киеву и его союзникам нужно быть "реалистами и признать, что в следующем году в Соединенных Штатах пройдут выборы, а после предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики в них больше сосредотачиваются на внутренних делах".

"Даже если в предстоящей кампании и будет важна глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", – пояснил Павел.

Он подчеркнул, что не призывает Украину отказаться от части своей территории или пойти на какие-то уступки захватчикам: "Если украинцы когда-нибудь решатся на это, то это будет только их решение".

"Мы не должны толкать Киев ни в каком направлении, ни идти на уступки, ни сражаться до последнего человека. Мы можем максимально поддерживать украинцев, но не можем давать им планы. Мы можем только оказать им свою помощь: все, что поможет им достичь своих целей", – резюмировал он.

Євген Пилипенко
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