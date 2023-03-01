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Новый президент Чехии выступил за передачу истребителей ВСУ, но через полгода или позже

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 15:24
Новый президент Чехии выступил за передачу истребителей ВСУ, но через полгода или позже - Фото
Петр Павел (Фото - Facebook Павела)

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за передачу Украине западных истребителей, но в долгосрочной перспективе – через полгода или позже. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZEIT.

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"В долгосрочной перспективе в Украину также должны быть поставлены истребители. Но это должно произойти только через полгода или позже. Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности", – сказал Павел.

Он также приветствовал нынешнюю политику канцлера Германии в отношении Украины: "Можно только похвалить Олафа Шольца за его нынешний подход".

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Оксана Житнюк
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чехия истребитель Петр Павел военная помощь
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