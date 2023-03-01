Новый президент Чехии выступил за передачу истребителей ВСУ, но через полгода или позже

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за передачу Украине западных истребителей, но в долгосрочной перспективе – через полгода или позже. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZEIT.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В долгосрочной перспективе в Украину также должны быть поставлены истребители. Но это должно произойти только через полгода или позже. Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности", – сказал Павел.

Он также приветствовал нынешнюю политику канцлера Германии в отношении Украины: "Можно только похвалить Олафа Шольца за его нынешний подход".

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.

23 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд сказала, что у Байдена обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО стало бы важным усилением Альянса – избранный президент Чехии

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.