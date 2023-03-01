Новый президент Чехии выступил за передачу истребителей ВСУ, но через полгода или позже
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за передачу Украине западных истребителей, но в долгосрочной перспективе – через полгода или позже. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZEIT.
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"В долгосрочной перспективе в Украину также должны быть поставлены истребители. Но это должно произойти только через полгода или позже. Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности", – сказал Павел.
Он также приветствовал нынешнюю политику канцлера Германии в отношении Украины: "Можно только похвалить Олафа Шольца за его нынешний подход".
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
- 23 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд сказала, что у Байдена обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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