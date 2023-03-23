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"Безумно сложно". Петр Павел не знает, насколько реальна тотальная победа Украины в войне

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 14:34
Петр Павел (фото - ЕРА)

По мнению чешского президента Петра Павела, определение того, что можно будет считать победой Украины в освободительной войне против России, "безумно сложно". В интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung он усомнился в реалистичности полного выполнения сценария, который официальный Киев считает единственно правильным.

Павел согласился, что "для Украины, разумеется, успех заключается в освобождении всех оккупированных территорий, восстановлении территориальной целостности в рамках международно признанных границ, признании поражения России, выплате репараций и привлечении к ответственности военных преступников".

"Мы, наверное, все хотели бы этого, я тоже, конечно. Но мы должны спросить себя, а реально ли это. В противном случае это приводит к сценариям, которые всегда будут представлять определенный компромисс", – сказал он.

На уточняющий вопрос, "как это может выглядеть?" Павел ответил, что это будет зависеть от ситуации с обеих сторон "на тот момент, когда у них уже не будет сил добиваться успеха", "как только эти наступления исчерпают себя".

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61-летний президент Чехии добавил, что ранее Германия и Франция традиционно придерживались подхода к урегулированию конфликта с РФ путем переговоров или дипломатического давления на Москву, но сейчас это уже не так: "Думаю, приоритетом и для Германии, и для Франции сейчас является обеспечение Украины всем необходимым, в том числе тяжелым вооружением".

"В восточной части Европы мы с самого начала знали, что эскалация уже произошла. Война началась, и хуже из-за того, что мы помогаем Украине, не будет", – отметил генерал армии Чехии в отставке.

Павел не осуждает тех лидеров Запада, которые продолжают общаться с российским диктатором Владимиром Путиным: "Это лучше, чем возвести стену и просто гадать, что за ней происходит".

В том же интервью президент Чехии предположил, откуда в ЕС столько сторонников Путина и противников предоставления Украине военной помощи.

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Євген Пилипенко
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