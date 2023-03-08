Американский генерал: Многие обеспокоены, что помощь ВСУ оказывается с оглядкой на Путина

Американский четырехзвездочный генерал в отставке, председатель Института изучения войны Джек Кин раскритиковал западных лидеров за проволочки с максимальной поддержкой Украины в ее оборонительной войне против России, выразив мнение, что у тех, "кажется, кишка тонка" не обращать внимания на угрозы российского диктатора Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

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Кин, приглашенный эксперт по нацбезопасности на канале Fox News, говорит, что "многие из нас всерьез обеспокоены тем, что администрация США, Пентагон и другие члены команды нацбезопасности позволили Путину сделать угрозу эскалации главным ориентиром при поставке вооружений украинцам".

Как выразился генерал, "украинцы очень расстроены тем, что не получили вовремя эти системы вооружений, особенно передовые; сначала мы говорим "нет", а через пару месяцев – "да". И это продолжается уже год".

"Это действительно совершенно необоснованно, потому что, несмотря на все предоставленное нами оружие, эскалации от РФ не было. Хоть убей, не понимаю, почему мы позволяем России, которая, очевидно, имеет ядерный арсенал и угрожает потенциальным применением ядерного оружия, допускать, чтобы это было вето на использование нами обычных вооружений для поддержки украинцев, которые борются за освобождение своего народа", – сказал председатель ISW.

Он добавил, что "инстинктивно понимает", что российские генералы не собираются рекомендовать Путину использовать тактическое ядерное оружие на территории Украины.

Несмотря на то что российская армия сейчас "в плохом состоянии", по оценке генерала, "это не значит, что война закончится завтра". Он отметил: для того чтобы ВСУ преуспели, им нужны "танки и БТР с поддержкой пехоты, огромное количество артиллерии, ПВО, которые защитят эти силы, скоординированный артиллерийский огонь и поддержка с воздуха".

"Если у вас нет этих ингредиентов, вы не сможете взять территорию, которую хотите взять, за то время, за которое вы хотите ее взять", – уточнил генерал в отставке.

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Как выразился Кин, США – "мастера ведения общевойсковой войны с применением обычных вооружений", и Пентагон может составить план и стратегию, как победить россиян: "А украинцы... Боже мой, насколько же они способные! Они быстро учатся, они яростные бойцы, у них есть все элементы, необходимые для успеха. Им просто нужна стратегия, которую мы можем помочь им разработать с помощью подходящего оборудования для этого. Мы можем завернуть россиян. Я абсолютно убежден в этом".

Он считает, что украинцы "хотели бы начать контрнаступление еще несколько недель назад, но не могли этого сделать, потому что у них не было достаточно бронетехники, танков, достаточной мобильности, чтобы сделать это, хотя россияне были весьма уязвимы".

Экс-замначальника штаба армии США надеется, что к тому моменту, как начнется контрнаступление ВСУ и попытка освободить Крым, "мы дадим им пару необходимых вещей: ATACMS, ракеты большой дальности, а также современные истребители, такие как F-16".

Отвечая на вопрос о том, чем грозит отказ Запада от дальнейшей поддержки Украины, он предположил: если глава КНР Си Цзиньпин "увидит, что США умывают руки и что НАТО, которая сначала приложила моральную и политическую волю к поддержке Украины, ее выживанию и победе над Россией, затем покажет отсутствие такой воли и также отойдет от дел, это просто подтвердит то, что он говорил последние десять лет: что США – слабеющая держава, и он полностью намерен заменить ее в качестве мирового лидера".

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А это, в свою очередь, повлечет дальнейший "разнос" мировой системы безопасности, полагает кавалер Президентской медали свободы.

Между тем Кин "приятно удивлен", что ЕС "встал и сказал, что это будет красной чертой", если Китай начнет поддерживать войну России против Украины поставками оружия. Он полагает, что такие действия Пекина "значительно сблизят США и Европу в противодействии Китаю".

"Политическим лидерам, которые хотят прекратить поддерживать Украину: результатом будет победа России/Китая, большая война в Европе и на Тихом океане с войсками США, Иран станет более агрессивным со своими марионетками. История доказывает, что слабость перед лицом агрессии приводит к еще большей агрессии", – резюмировал Кин в Тwitter.

Начальник ГУР Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

Он считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

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Євген Пилипенко

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