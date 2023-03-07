В Британии о сдерживании Путина: Как раз сейчас лидерам нужно принимать смелые решения

Нынешние стратегии сдерживания агрессоры "понимают не так отчетливо, как раньше": именно потому российский диктатор Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом на заседании специального парламентского комитета по обороне говорил генерал Ричард Бэрронс, командующий Объединенными силами Великобритании в 2013–2016 годах.

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Он предположил, что мировым лидерам пора действовать проактивно, а не ожидать следующих шагов Путина, даже если это сопряжено с повышенным риском эскалации.

Бэрронс отметил, что после холодной войны баланс ядерных и обычных (конвенциональных) сил действовал как сдерживающий фактор через воспрещение (deterrence by denial).

Однако постепенное сокращение обычных сил, добавил Бэрронс, "оставило НАТО фактически только сдерживание наказанием (deterrence by punishment) – ядерное сдерживание".

СПРАВКА. Deterrence by denial (сдерживание воспрещения или сдерживание через препятствование) — комплекс мероприятий, в результате которых противник не видит возможности победить в войне и отказывается от нападения. Deterrence by punishment (сдерживание возмездием или сдерживание наказанием) — комплекс мер, в результате которых у противника формируется уверенность, что в случае атаки он гарантированно понесет неприемлемый ущерб.

"Генерал Эверард (экс-зам главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе. — Ред.) сказал, что больше нет никакого понимания сдерживания. Вместо этого "полный страх в Альянсе провоцировать Путина" означал, что карты эскалации и контрэскалации не разыгрывались, и поэтому Альянс постоянно уступал свои позиции", – передает слова Бэрронса транскрипт встречи.

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Как выразился на заседании отставной генерал, "мы видим по Путину, что он просто берет все больше и больше".

"Как раз сейчас, боюсь, политическим лидерам нужно принимать смелые решения. Вы правы: если вы обостряете ситуацию, а Путин бросает вам вызов, вы потенциально вступаете в конфликт и все такое прочее", – добавил он.

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