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Линия обороны по Висле не имеет смысла в войне с варварами и террористами – экс-глава ГРОМ

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 09:58
Линия обороны по Висле не имеет смысла в войне с варварами и террористами – экс-глава ГРОМ - Фото
Роман Полько (скриншот)

Действовать в соответствии со стратегией обороны, которую применила Украина, впустив на свою территорию длинные колонны российских оккупантов, а затем "окружая [врага], ударяя ему в тыл, отрезая от тыла и разрывая на куски", в Польше нельзя, так как враг применит террор против местного населения. Об этом заявил РАР командующий спецназом GROM в 2000–2004 годах Роман Полько.

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Генерал отметил, что такие действия украинцев были "по канонам военного искусства", но оговорился, что так имеет смысл воевать с армией, "а не с кучкой варваров и террористов".

"Глядя на то, что происходит в Украине, можно увидеть, что враг воюет не только с войсками, но и с мирным населением: он бомбит школы, больницы, насилует, грабит и убивает. Он не солдат, он террорист, так что такого противника нельзя допускать даже на метр нашей территории", – подчеркнул Полько.

10 января об изменении оборонных доктрин, предполагающих линию обороны против врага с востока по реке Висла, заявил замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич. Он отметил, что это продиктовано опытом Украины, который показывает необходимость немедленно защищать всю территорию страны.

Полько пояснил, что изменение будет связано с иным размещением войск, припасов и другой концепцией операций.

"На практике также будет увеличена роль разведки. Больший упор будет делаться на доктрину сдерживания, то есть большее постоянное присутствие на восточном фланге НАТО, более сильный взгляд на потенциального агрессора и сокращение времени реакции", – пояснил генерал.

Суть в том, отметил он, чтобы реагировать немедленно, а не ждать, пока противник разовьет свои агрессивные действия.

По словам бывшего и.о. начальника Бюро нацбезопасности, все элементы новой стратегии обсуждались на последнем заседании в этой структуре и в Совете нацбезопасности с участием президента Анджея Дуды.

Євген Пилипенко
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война польша стратегия оборона вторжение сдерживание Роман Полько
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