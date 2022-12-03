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Пентагон впервые показал стратегический ядерный стелс-бомбардировщик B-21 Raider – видео видео

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03.12.2022, 04:15
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2 декабря Минобороны США представило в Палмдейле, штат Калифорния, стратегический бомбардировщик-"невидимку" с треугольным крылом B-21 Raider. Он стал первым американским боевым самолетом для таких задач за более чем 30 последних лет.

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Прототип, способный нести как конвенционное ракетно-бомбовое вооружение, так и термоядерное, разработала и собрала компания Northrop Grumman. Первый тест-полет он совершит в следующем году.

О боевой машине почти ничего не известно – настолько засекречена его программа. Стоимость разработки также неизвестна, хотя и назывались оценки в $600-800 млн за единицу. (Полностью оснащенный оборудованием предшественник B-2 Spirit оценивался в свыше $2 млрд за борт.)

Самолет шестого поколения создали беспримерно быстро: всего за семь лет. По программе B-21 работают свыше 8000 человек из Northrop Grumman, отраслевых партнеров и ВВС США; есть более чем 400 поставщиков в 40 штатах.

Ранее в Northrop Grumman говорили, что невзирая на внешнее сходство B-21 Raider и B-2 Spirit, "начинка" новой машины совсем иная, включая обновленные двигатели. Также усовершенствованы стелс-материалы и технологии, используемые для сокрытия самолета от разведки и ПВО противника.

Самолет способен выполнять миссии как с экипажем, так и в беспилотном режиме.

Чтобы соответствовать изменяющейся среде угроз, B-21 с самого начала разрабатывался с возможностью быстрой модернизации. В отличие от прошлых поколений, "Райдер" не будет подвергаться блочной модернизации, и новые технологии, возможности и оружие будут внедряться за счет обновлений софта и "гибкости" оборудования.

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"Это гарантирует, что B-21 Raider сможет постоянно противостоять развивающимся угрозам на протяжении десятилетий", – полагают в ВВС США.

B-21 Raider является одним из ответов Вашингтона на обострение геополитического противостояния с Китаем и Россией, он войдет в обновленную ядерную триаду США.

"B-21 предоставит США стратегический актив, способный преодолевать ПВО противника и поражать цели в любой точке мира. Сейчас только 10% бомбардировщиков нашей страны способны преодолевать передовые средства ПВО противника", – рассказали в Пентагоне.

В будущем "Райдеры", как предполагается, заменят предшественников В-2 и другие стратегические бомбардировщики в ВВС США: их планируется поставить на вооружение около сотни. На разных этапах сборки находится шесть B-21, включая тот, который показали сегодня.

Первые поставки ожидаются в середине 2020-х. Базироваться эти машины будут на базах ВВС США "Эллсуорт" в Южной Дакоте, "Дайс" в Техасе и "Уайтмен" в Миссури.

В-2 также намеревались произвести вдвое больше, чем сделали, но отказались от планов из-за высокой стоимости и ослабления геополитической напряженности после распада СССР.

Создатели заявили, что самолет назван в честь рейда 80 летчиков во главе с подполковником Джеймсом "Джимми" Дулиттлом во время Второй мировой войны.

Євген Пилипенко
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