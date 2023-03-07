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В Британии бьют тревогу: На восстановление арсеналов из-за помощи ВСУ уйдет 10 лет

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 11:56
В Британии бьют тревогу: На восстановление арсеналов из-за помощи ВСУ уйдет 10 лет - Фото
Комитет по обороне Великобритании (Фото: ЕРА)

Специальный парламентский комитет по обороне Великобритании предупредил, что запасы боеприпасов из-за военной поддержки Украины сейчас находятся "на опасно низком уровне", что может привести к угрозам нацбезопасности. Об этом говорится в докладе комитета.

В комитете заявили, что на восстановление запасов понадобится "не менее десятилетия" и призвали Министерство обороны разработать план действий по сокращению времени, необходимого для этого.

"Очевидно, что Великобритания и ее союзники по НАТО допустили сокращение запасов боеприпасов до опасно низкого уровня. В то время как Россия сталкивается с уменьшением своих запасов, другие противники способны поддерживать и потенциально увеличивать свои запасы", – говорится в докладе комитета.

Депутаты также добавили, что "неспособность пополнить запасы Великобритании ставит под угрозу не только способность обеспечивать Украину, но и противодействовать какой-либо угрозе собственной безопасности".

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Мілана Головань
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Великобритания боеприпасы война вооружение дефицит военная помощь
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