В Британии бьют тревогу: На восстановление арсеналов из-за помощи ВСУ уйдет 10 лет
Специальный парламентский комитет по обороне Великобритании предупредил, что запасы боеприпасов из-за военной поддержки Украины сейчас находятся "на опасно низком уровне", что может привести к угрозам нацбезопасности. Об этом говорится в докладе комитета.
В комитете заявили, что на восстановление запасов понадобится "не менее десятилетия" и призвали Министерство обороны разработать план действий по сокращению времени, необходимого для этого.
"Очевидно, что Великобритания и ее союзники по НАТО допустили сокращение запасов боеприпасов до опасно низкого уровня. В то время как Россия сталкивается с уменьшением своих запасов, другие противники способны поддерживать и потенциально увеличивать свои запасы", – говорится в докладе комитета.
Депутаты также добавили, что "неспособность пополнить запасы Великобритании ставит под угрозу не только способность обеспечивать Украину, но и противодействовать какой-либо угрозе собственной безопасности".
- 22 февраля 2023 года Великобритания начала "разогревать" свои производственные линии , чтобы заменить отправляемое в Украину оружие и увеличить производство артиллерийских снарядов для ВСУ.
- 24 февраля министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад готов предоставить современные истребители тем европейским странам, которые отдадут старые МиГ-29 или Су-24 Украине.
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