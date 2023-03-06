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В Англии умерла 14-летняя украинка, которую нашли без сознания на пляже

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 14:52
В Англии умерла 14-летняя украинка, которую нашли без сознания на пляже - Фото
Долиш (скриншот с видео)
дополнено

14-летняя украинка умерла после того, как ее обнаружили без сознания на пляже в английском графстве Девон. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Офицеры сказали, что им позвонили по телефону в субботу вечером и сообщили о пропавшей девушке в районе Долиш в Девоне.

Поиски проводились при поддержке вертолета полиции и береговой охраны. В тот же день на пляже Долиш была найдена девушка без сознания.

Украинку доставили вертолетом в Королевскую больницу Девона, где она впоследствии скончалась.

Полиция сообщила, что было проведено официальное опознание и сообщено ближайшим родственникам гражданки Украины.

ДОПОЛНЕНО В 15:46. В пресс-службе МИД Украины сообщили, что проинформированы о смерти украинской гражданки в графстве Девон. Украинское посольство уже взаимодействует с британскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными. Причины смерти должно определить начавшееся расследование.

  • 6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Более 160 000 зданий в Турции упали или были серьезно повреждены. Общее число погибших в Турции и Сирии превышает 50 000 человек. Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.
Вадим Ребрина
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Англия девон Великобритания
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