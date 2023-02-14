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Землетрясение в Турции: погибли пятеро украинцев, два человека могут быть под завалами

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 17:20
Землетрясение в Турции: погибли пятеро украинцев, два человека могут быть под завалами - Фото
Разрушения от землетрясения в Турции (Фото - EPA)

В результате землетрясения в Турции погибли пятеро украинцев, еще семеро граждан Украины считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"К сожалению, в результате землетрясения погибли пять граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших", – сообщил Николенко.

По данным МИД, всего удалось разыскать 136 граждан Украины и эвакуировать 37.

Из-под завалов спасены 10 украинцев, семеро считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Двое из них могут быть под завалами, к поиску привлечены украинские подразделения ГСЧС. Один украинец госпитализирован, его состояние стабильное.

В ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинцев.

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Оксана Житнюк
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