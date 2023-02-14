Землетрясение в Турции: погибли пятеро украинцев, два человека могут быть под завалами
В результате землетрясения в Турции погибли пятеро украинцев, еще семеро граждан Украины считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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"К сожалению, в результате землетрясения погибли пять граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших", – сообщил Николенко.
По данным МИД, всего удалось разыскать 136 граждан Украины и эвакуировать 37.
Из-под завалов спасены 10 украинцев, семеро считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Двое из них могут быть под завалами, к поиску привлечены украинские подразделения ГСЧС. Один украинец госпитализирован, его состояние стабильное.
В ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинцев.
- В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.
- Погибли более 35 000 человек.
- Убытки в результате землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, превысят $2 млрд и могут достичь $4 млрд или более, полагают в агентстве Fitch.
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