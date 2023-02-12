Землетрясение на Ближнем Востоке: число жертв оценивается в 35 000 человек и будет расти

Власти Турции сообщают о не менее 29 600 погибших от землетрясения, в Сирии независимые оценки дают цифру в примерно 5300 погибших.

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Агентство Anadou сообщает, что в Турции, по данным управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), при землетрясении погибли по меньшей мере 29 605 человек, свыше 80 000 пострадали, полностью или частично разрушены около 25 000 зданий. По данным AFAD, из пострадавших регионов эвакуированы почти 148 000 человек, в зоне катастрофы работают более 233 000 сотрудников поисково-спасательных служб. Разборы завалов продолжаются, ожидается, что тела под обломками будут находить до окончания работ.

Власти Сирии официально заявили о более чем 2000 погибших и тысячах пострадавших от землетрясения на подконтрольной Дамаску территории. Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), которая базируется в Лондоне, дает оценку в примерно 5300 погибших, в том числе на территориях, которые режим Башара Асада не контролирует, и более чем 6000 пострадавших.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

Убытки в результате землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, превысят $2 млрд и могут достигнуть $4 млрд или более, полагают в агентстве Fitch.

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Сергій Бережний

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