Британия начала "разогревать" свои производственные линии, чтобы ВСУ получали боеприпасы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна начала "разогревать" свои производственные линии, чтобы заменить оружие, отправляемое в Украину, и увеличить производство артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщает Reuters.

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На вопрос, есть ли у Великобритании коммерческие возможности продолжать поставлять Украине такое оружие, как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "Мы заложили контракты... Мы уже сейчас начали получать некоторые поставки для собственного пополнения запасов, а также часть – для Украины".

Он сказал, что снаряды могут быть изготовлены довольно быстро. По его словам, Британия размещает заказы на боеприпасы в течение последних 10 месяцев, "и это начинает как бы разогревать эти производственные линии".

Также сегодня Уоллес побывал на учениях украинских военных на танках Challenger. По словам министра, танки будут в Украине весной.

Премьер Великобритании Риши Сунак уверен, что Украина станет членом НАТО, но пока этого не произошло, Запад должен предоставить ВСУ передовые возможности Альянса, даже если склады Европы истощаются.

По словам главы ОП Ермака, Британия может разблокировать передачу Украине боевых самолетов.

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Оксана Житнюк

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