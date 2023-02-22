Британия начала "разогревать" свои производственные линии, чтобы ВСУ получали боеприпасы
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна начала "разогревать" свои производственные линии, чтобы заменить оружие, отправляемое в Украину, и увеличить производство артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщает Reuters.
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На вопрос, есть ли у Великобритании коммерческие возможности продолжать поставлять Украине такое оружие, как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "Мы заложили контракты... Мы уже сейчас начали получать некоторые поставки для собственного пополнения запасов, а также часть – для Украины".
Он сказал, что снаряды могут быть изготовлены довольно быстро. По его словам, Британия размещает заказы на боеприпасы в течение последних 10 месяцев, "и это начинает как бы разогревать эти производственные линии".
Также сегодня Уоллес побывал на учениях украинских военных на танках Challenger. По словам министра, танки будут в Украине весной.
- Премьер Великобритании Риши Сунак уверен, что Украина станет членом НАТО, но пока этого не произошло, Запад должен предоставить ВСУ передовые возможности Альянса, даже если склады Европы истощаются.
- По словам главы ОП Ермака, Британия может разблокировать передачу Украине боевых самолетов.
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