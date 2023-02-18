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Премьер Британии: Мы должны дать Украине передовые возможности НАТО, пока она не в Альянсе

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 16:13
Премьер Британии: Мы должны дать Украине передовые возможности НАТО, пока она не в Альянсе - Фото
Риши Сунак (Фото: ОПУ)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил уверенность в том, что Украина станет членом НАТО, но пока этого не произошло, Запад должен предоставить ВСУ передовые возможности Альянса. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Украина станет членом НАТО, но пока этого не произойдет, нам нужно сделать больше для укрепления долгосрочной безопасности Украины. Мы должны предоставить им передовые возможности стандарта НАТО, в которых они нуждаются в будущем, и мы должны продемонстрировать, что мы останемся на их стороне", – заявил Сунак.

Комментируя возможность истощения запасов боеприпасов в западных странах, премьер Британии заявил, что даже если запасы могут быть истощены, если они при этом борются с российскими вооруженными силами, то они повышают безопасность Запада.

Он обратился к европейским странам с вопросом, для чего были нужны эти запасы, если не для защиты.

"Если бы эти запасы сейчас помогали вывести из строя российский танк, то разве не для этого они нужны?" – сказал Сунак.

Также он отметил, что Британия будет первой страной, которая предоставит Украине оружие дальнего радиуса действия.

На вопрос, предоставит ли Великобритания оружие, которое могло бы нанести удар по Крыму, Сунак ответил, что Украина имеет право защищать себя.

"Провести контрнаступление, которое выведет Россию за пределы собственной страны (Украины, – ред.) – я думаю, это вполне разумно, и мы должны полностью поддерживать Украину в этом стремлении и желать, чтобы это стремление увенчалось успехом", – сказал британский премьер.

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Оксана Житнюк
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риши сунак Мюнхенская конференция британия Великобритания
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