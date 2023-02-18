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Глава Еврокомиссии: Пора ускорить производство снарядов, в которых остро нуждается Украина

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 13:17
Глава Еврокомиссии: Пора ускорить производство снарядов, в которых остро нуждается Украина - Фото
Фото: Урсула фон дер Ляйен / Twitter

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен срочно увеличить производство боеприпасов – как для Украины, так и для пополнения собственных запасов. Об этом она сказала в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Reuters.

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Она считает, что Евросоюз мог бы воспользоваться опытом пандемии и заказать боеприпасы по предварительным договорам (Advance Purchase Agreements), как это делали ранее с вакцинами.

"Мы могли бы подумать, например, о предварительных договорах купли-продажи, что позволит оборонной промышленности возможность инвестировать в производственные линии уже сейчас, чтобы они работали больше и увеличивали объемы, которые могут поставлять", – сказала фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Евросоюзу нужно пополнить свои арсеналы немедленно и ждать месяцами или годами он не может.

"Пора действительно ускорить производство и увеличить производство стандартизированной продукции, в которой остро нуждается Украина, например, стандартизированных боеприпасов", – сказала фон дер Ляйен.

Андрій Водяний
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