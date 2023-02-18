Глава Еврокомиссии: Пора ускорить производство снарядов, в которых остро нуждается Украина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен срочно увеличить производство боеприпасов – как для Украины, так и для пополнения собственных запасов. Об этом она сказала в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Reuters.

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Она считает, что Евросоюз мог бы воспользоваться опытом пандемии и заказать боеприпасы по предварительным договорам (Advance Purchase Agreements), как это делали ранее с вакцинами.

"Мы могли бы подумать, например, о предварительных договорах купли-продажи, что позволит оборонной промышленности возможность инвестировать в производственные линии уже сейчас, чтобы они работали больше и увеличивали объемы, которые могут поставлять", – сказала фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Евросоюзу нужно пополнить свои арсеналы немедленно и ждать месяцами или годами он не может.

"Пора действительно ускорить производство и увеличить производство стандартизированной продукции, в которой остро нуждается Украина, например, стандартизированных боеприпасов", – сказала фон дер Ляйен.

16 февраля стало известно, что Эстония предлагает странам ЕС совместно вложить 4 млрд евро в производство снарядов для Украины.

Она указала, что Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 артиллерийских снарядов в месяц, а Россия от 20 000 до 60 000 снарядов в сутки. Европейская оборонная промышленность имеет мощности для производства всего 25 000 снарядов.

Пентагон в шесть раз увеличит производство 155-мм снарядов для Украины, а в феврале Армия США сообщила о подписании контрактов стоимостью $522 млн в их производство.

Германия намерена построить новый завод боеприпасов, чтобы не зависеть от нейтралитета Швейцарии. Там будут производить снаряды для зениток Gepard.

Андрій Водяний

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